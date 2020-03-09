Mercedes-Benz G-класса превращается в электрокар

Фото: Mercedes-Benz

Легендарный внедорожный автомобиль уже совсем скоро получит электрифицированную версию. Как оказалось, работы над усовершенствованным Gelandewagen уже активно ведутся.

К сожалению, точная дата выхода на рынок новой версии авто неизвестна. Однако, в компании утверждают, что процесс ограничится лишь несколькими годами. Инженеры фирмы пока работают над созданием первого прототипа, который позже будет проходить ходовые испытания.

Более того, в фирме полагают, что именно G-класс, который все воспринимают как агрессивное авто с мощным ДВС, должен стать экологичным и безопасным для природы. К тому же, это положительным образом скажется и на динамике продаж. Хотя, она и без того остаётся положительной. Только в прошлом году спрос на авто этой модели увеличился на 60 процентов. По всему миру было реализовано более 35 тысяч шикарных внедорожников.