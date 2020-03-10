Lamborghini Huracan получит задний привод

Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan готовится получить свою последнюю разновидность.

Энтузиастам удалось тайно сфотографировать новый автомобиль модели Lamborghini Huracan, который был полностью покрыт камуфляжной плёнкой. Однако, экспертам всё-таки удалось увидеть, что машина оснащается крупным двухъярусным антикрылом. Особенностью модели станет облегчённый кузов, задний привод и возможность ездить по дорогам общего пользования.

Инсайдеры полагают, что новинка под названием STO получит мотор на 5.2 литра с мощностью в 640 лошадиных сил, а вес авто сократится на 100 килограммов. Ходят слухи, что тираж «дорожной» версии этого спорткара составит не более 700 единиц. Однако, сама фирма пока эту информацию не подтверждала. Премьера новинки должна состояться уже до конца текущего года.

Напомним, что модель Lamborghini Huracan вышла на рынок 6 лет назад. В прошлом году авто пережило обновление. Соответственно, машина находится на середине своего жизненного цикла и приемник для модели может появиться уже в 2024 году.