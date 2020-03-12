Lada Vesta получила новые «эксклюзивные» сиденья

Компания «АвтоВАЗ» внесла изменения в «люксовые» комплектации своего флагмана Lada Vesta. Отныне для таких версий в кузовах седан и универсал в качестве опции доступны комбинированные сиденья и задний диван из кожи и алькантары. При этом старая отделка сидений также осталась в продаже. Разница между двумя вариантами составляет 14 тысяч рублей.

Как сообщает «Российская газета», Lada Vesta с новыми сиденьями уже начали отгружать дилерам. Других изменений в опциональном оснащении «Веста не получила.

Фото: “RGRU”

Напомним, что аналогичными комбинированными сиденьями из кожи и ткани уже комплектуются седан Vesta Sedan и универсал SW в максимальном исполнении Exclusive. Подобная отделка сидений предложена и для кросс-версий «Вест», а для 4-дверки Vesta Sport доступны сиденья с комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантару.

Напомним, что стоимость седана Lada Vesta составляет от 629 тысяч до 939 тысяч 900 рублей. За универсал просят от 706 тысяч 900 до 979 тысяч 900 рублей.