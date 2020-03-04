Кроссовер Hyundai Venue получил мотор от Kia Seltos

Фото: Hyundai

Компания Hyundai готовится расширить моторную гамму своего самого доступного кроссовера – Venue. «Паркетник» получит двигатель от своего старшего собрата – Kia Seltos.

В качестве нового агрегата для Venue выступит 1,5-литровый турбодизель, выдающий 100 лошадиных сил. Им сейчас комплектуется в Индии новый кроссовер Kia Seltos. Новый двигатель присоединится к 1,2-литровому «атмосфернику», 1-литровому турбомотору и 1,4-литровому «дизелю».

В США же Hyundai Venue доступен с безальтернативным бензиновым мотором на 1,6-литра, выдающим 115 лошадиных сил мощности.

Отметим, что спрос на самую доступную модель в SUV-линейке Hyundai остается ажиотажным. Очередь за Venue в Индии выстроилась на несколько месяцев. Стоимость базовой комплектации этого кроссовера в пересчете на российскую валюту составляет 579 тысяч рублей.

В прошлом году представители отечественного офиса “Хендай” опровергли возможность появления кроссовера Venue в продаже в России, несмотря на регистрацию дизайна этой модели в Роспатенте.