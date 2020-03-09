Кроссовер Datsun за 250 тысяч рублей переживет обновление

Фото: Autocar India

Компания Datsun обновила свой доступный кроссовер под названием redi-GO. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии рестайлингового «паркетника», сделанные в индийском городе Ченнаи. В рамках обновления автомобиль получил не только видоизмененный экстерьер, но и ряд технических доработок.

Новый redi-GO обзавелся доработанным силовым каркасом кузова, который значительно улучшил безопасность автомобиля. Кроме того, уже с базовой комплектации компактный кроссовер получил: подушку безопасности водителя, системы ABS с EBD и штатные парктроники.

Внешне автомобилю достались видоизмененные решетка радиатора и другие бамперы, а также доработанная оптика. При этом габаритные размеры остались прежними: длина – 3429 мм, ширина – 1560 мм, высота –1560 мм, дорожный просвет – 185 мм.

В моторную линейку обновленного redi-GO вошли бензиновые «атмосферники» на 0,8- и 1-литр, выдающие 53 и 68 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составляет 5-ступенчатая МКПП или 5-скоростной «робот» АМТ. Привод – только передний.

Стоимость обновленного Datsun redi-GO пока неизвестна. Продажи рестайлингового кроссовера стартуют этим летом. За дореформенную версию этой модели в Индии сейчас просят от 279 тысяч рупий или 250 тысяч рублей по текущему курсу.