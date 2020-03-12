Кроссовер Chery Tiggo 4 вновь обновился

Фото: Chery

Компания Chery провела уже второе обновление в Китае своего компактного кроссовера Tiggo 5x, известного на российском авторынке под названием Tiggo 4. В рамках очередного рестайлинга новинка, судя по фотографиям из базы министерства промышленности КНР, получила переработанную переднюю часть кузова.

В целом же внешний облик нового «Тигго 5x» привели к общему знаменателю с флагманской моделью Tiggo 7. Автомобиль оснащен одинаковыми со старшим кроссовером радиаторными решетками, другими бамперами и двойными светодиодными полосами ДХО. Габариты автомобиля остались без изменений: длина по-прежнему составляет 4385 мм, ширина равна 1830 мм, высота – 1670 мм, а колесная база равна 2630 мм.

Информации о том, произошли ли какие-то перемены в интерьере «паркетника», пока нет. Не исключено, что новый Tiggo 5x получит другую переднюю панель, новую мультимедийную систему и модернизированный блок управления «климатом».

Моторная линейка осталась прежней. В «Поднебесной» кроссовер Tiggo 5x продается с 1,5-литровым бензиновым атмосферным агрегатом на 116 лошадиных сил, 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Привод – только передний.