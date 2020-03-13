Jeep отзывает авто из-за риска возгорания

Фото: Jeep

Более 33 тысяч пикапов и внедорожников знаменитого американского производителя отзывают с рынка, так как они являются потенциально пожароопасными.

Сообщается, что масштабная кампания по отзыву касается таких моделей, как Gladiator текущего года выпуска, и машин Wrangler, которые выпускались в течение последних двух лет. Под отзыв попадают только модификации с механической трансмиссией.

Как оказалось, причина вероятного возгорания была обнаружена совсем недавно. Диск сцепления одного из автомобилей попросту перегрелся от трения, из-за чего даже сломался корпус трансмиссии. После этого специалисты бренда решили проверить, какие риски могут представлять такие неисправности. Оказалось, что температура сцепления может доходить до 1 100 градусов, а это более чем высокая угроза возникновения пожара.

Помимо отзыва уже купленных автомобилей, компания приостановила отгрузки дилерам и принялась за проверку машин, которые уже к ним поступили.