Hyundai увеличил продажи в России на 1 процент

Фото: Hyundai

Продажи прошлого месяца южнокорейского производителя выросли ровно на 1 процент.

Всего на территории Российской Федерации в прошлом месяце популярному бренду удалось продать 14 тысяч транспортных средств. С начала же года фирма смогла реализовать около 26 тысяч автомобилей, и это на 3 процента больше, чем результаты аналогичного периода прошлого года. Несмотря на небольшую динамику, прирост всё-таки даёт возможность фирме чувствовать себя уверенно в России, учитывая, что общее развитие рынка сейчас очень низкое.

Самой популярной моделью в феврале стала Creta. На её долю приходится около 6.6 тысяч автомобилей. И в этом сегменте прирост продаж составил 9 процентов. Второе место занимает модель Solaris, которую купило более 4 тысяч 400 россиян. Замыкает тройку лидеров популярный кроссовер Tucson, который разошёлся тиражом в полторы тысячи единиц. Отметим, что в прошлом феврале паркетник продавался лучше на 26 процентов.