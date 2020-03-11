Hyundai показала на видео новую Elantra/Avante

Фото: Hyundai

Корейский автомобильный концерн Hyundai выложил в Сеть первые тизеры седьмой генерации седана C-класса – Elantra (для домашнего рынка – Avante). В рамках смены поколений 4-дверка получила другую платформу и новый дизайн. Официальный дебют автомобиля состоится уже на следующей неделе.

Презентация новой Elantra с индексом CN7 должна пройти в Голливуде 17 марта. Параллельно с показом седана в США автомобиль будет представлен в Корее под именем Avante.

Новую Elantra/Avante в «Хендэ» называют не полноценным седаном, а 4-дверным купе. Судя по тизеру, автомобиль действительно получит более покатую крышу, чем в шести предыдущих генерациях.

В качестве архитектуры для седана выступит полностью новая платформа, подробностей о которой пока практически нет. Габариты автомобиля также пока неизвестны, но в Hyundai сообщили, что новая Elantra/Avante будет длиннее, шире и ниже своей предшественницы в шестом поколении.

Ожидается, что в интерьере седьмая генерация корейской 4-дверки получит виртуальную приборную панель, объединенную с экраном мультимедийной системы, сенсорный блок управления климат-контролем, а также сохранит традиционный селектор трансмиссии.

Полноценная информация о новой Elantra/Avante появится уже менее, чем через неделю, когда автомобиль официально представят в США.