Honda отказалась от сенсоров в климат-контроле

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Порой инновационные изобретения не стоят того, чтобы ими заменяли всем привычные решения.

В последнее время среди автопроизводителей действовала негласная гонка по размеру дисплеев в салонах. Так, чем больше была диагональ, тем авто считалось престижнее. Однако, практика показывает, что далеко не всегда управлять сенсорными кнопками удобно. В частности, это относится к кнопкам управления климат-контролем. Многие пользователи неоднократно отмечали, что работать с обычными механическими клавишами было значительно удобнее.

И, похоже, производитель Honda прислушался к этим высказываниям. В одном из интервью представитель бренда рассказал, что фирмой было принято решение вернуть в использование традиционные блоки управления климат-контролем. Это позволит водителю не отвлекаться от дороги, меняя параметры. Дело в том, что механические кнопки можно даже на ощупь определять и управлять ими, тогда как в случае переноса кнопок на сенсорный экран, водителю приходится низко опускать взгляд и полностью терять контроль над дорожной ситуацией.