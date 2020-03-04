Hispano Suiza превратился в мощный электрокар

Фото: Hispano

В новой модификации автомобиль демонстрирует просто великолепные показатели динамики, особенно, учитывая, что он работает на электрифицированных моторах.

Представители возрождённой торговой марки Hispano Suiza сообщили об особенностях электрокара Carmen Boulogne в заряженной модификации. Как оказалось, в конструкции будет установлено сразу два мотора, которые располагаются на задних колёсах. Общая отдача такого силового агрегата доходит до 1 114 лошадиных сил. Отметим, что традиционный Carmen форсирован всего до 1 020 лошадиных сил.

Динамика этого суперкара просто поражает. С места до первой сотни премиальный электрокар сможет добраться за 2.6 секунды, тогда как максимальная скорость движения ограничена показателем в 290 километров в час. Одного заряда аккумулятора должно хватить на преодоление 400 километров пути.

Стоимость новинки будет стартовать от 120 миллионов 850 тысяч рублей. Всего в продажу поступит лишь 19 экземпляров таких машин, а первые модели доставят к заказчикам только через 2 года.