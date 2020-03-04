Фото: Koenigsegg

Компания Koenigsegg представила новую версию своего гиперкара Jesko, получившую название Absolut. Автомобиль отличается от базовой модели улучшенным аэродинамическим обвесом с коэффициентом лобового сопротивления в 0,278, а также отсутствием большого заднего спойлера, создающего прижимную силу.

Приводит в движение гиперкар Jesko Absolut стоковый двигатель – 5-литровый битурбированный агрегат V8, работающий на этаноле E85. Мощность двигателя составляет 1622 лошадиные силы. Связку мотору составляет 9-диапазонная роботизированная трансмиссия с шестью мокрыми сцеплениями.

Максимальная скорость обычного Jesko составляет 482 километра в час. О том, какой окажется скорость Jesko Absolut, пока неизвестно. В Koenigsegg надеются, что эта версия сможет установить новый рекорд скорости, побив результат Bugatti Chiron Super Sport 300+ в 490,4 км/ч.