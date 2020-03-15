Geely показала конкурента Mitsubishi Outlander

Фото: Geely

Китайская автомобильная марка Geely выложила в Сеть официальные изображения своего нового среднеразмерного кроссовера под названием Hao Yue. Автомобиль планировали показать на автосалоне в Пекине в апреле, но из-за вспышки коронавируса автошоу было отменено. Поэтому теперь презентация нового «вседорожника» Geely состоится в онлайн-режиме.

Длина кроссовера Hao Yue составляет 4835 мм, что существенно больше, чем у его основного конкурента Mitsubishi Outlander (4695 мм). Колесная база у китайца также превосходит японца – 2815 против 2670 мм. Ширина и высота Hao Yue равны 1900 и 1780 мм соответственно.

Автомобиль получил дизайн в фирменном стиле марки, перекликающийся с последними новыми моделями «Джили».

Ожидается, что новый кроссовер будет предлагаться покупателям как в 5-местной, так и 7-местной версиях. В моторную линейку должны войти 1,5- и 1,8-литровые турбомоторы на 177 и 184 лошадиные силы соответственно. Первым комплектуется кроссовер Geely Coolray, готовящийся к выходу в продажу в РФ, а вторым уже известный российским покупателям Geely Atlas.

Официальные даты презентации, а также возможные цены на кроссовер, пока неизвестны.