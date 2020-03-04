Ford готовит электрическую версию фургона Transit

Фото: Ford

В 2022 году в модельной линейке компании Ford появится электрическая версия фургона Transit. Электрокар присоединится к электрическим моделям Mustang Mach-E и будущему F-150.

Информации о новой модификации Transit пока практически нет. Известно лишь, что собирать её будут на заводе в США. Как и модель Mustang Mach-E, электрический «Транзит» получит интерфейс зарядки FordPass, являющейся на сегодяншний день самой большой сетью общего пользования в Северной Америке.

Кроме того, новый Transit с электрическим двигателем оснастят модемом FordPass Connect и точкой доступа Wi-Fi 4G LTE, записывающие GPS-информацию, геозонирование и диагностические данные транспортного средства.

Напомним, что «Форд» покинул российский авторынок в 2019 году, оставив у нас только одну коммерческую модель – Transit.