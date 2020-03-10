Ford Bronco Sport получит угловатый дизайн

Фото: Ford

Новинка американской фирмы получит небольшую степень остекления и «рубленные» формы.

Фотошпионам удалось сфотографировать новый Ford Bronco Sport. Новинка была заключена в двухцветный кузов, получила толстую окантовку по периметру. Клиренс автомобиля держится в тайне, но, судя по снимкам, его будет достаточно для поддержания отличной проходимости.

Отметим, что в основе автомобиля положена рамная платформа. Внедорожник поступит в продажу в вариациях на 3 и 5 дверей. Технические характеристики держатся в тайне. Но, эксперты полагают, что машина будет работать за счёт моторов с мощностью от 180 до 250 лошадиных сил. Более того, от пикапа Ranger новинка может унаследовать двигатель с отдачей в 271 лошадиную силу. Он будет сочетаться с автоматической коробкой передач на 10 ступеней.

Премьера Ford Bronco в 6 поколении состоится уже через несколько дней. Чуть позже появится и версия Sport.