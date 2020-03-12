Fiat остановил производство из-за коронавируса

Фото: Fiat

Представители фирмы сообщили, что в Италии будет временно приостановлена работа производственной площадки в связи с усугубившейся ситуацией с коронавирусом. Сотрудники офисов переходят на удалённый режим работы.

Пока что производитель не сообщает, когда будет восстановлено производство. Умалчивает он и об убытках, которые, несомненно, принесёт компании простой завода. Отметим, что на итальянском предприятии в год собирается около шестисот тысяч автомобилей. И это 4 процента от общего выпуска машин в Европе.

Отметим, что в связи с эпидемией по всему миру отменяются мотор-шоу. В частности, уже были отменены Пекинский и Женевский автосалоны. Нью-Йоркский автосалон пока перенесли на конец лета, а проведение мотор-шоу в Москве находится под вопросом.