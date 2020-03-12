Dongfeng рассекретил новый кроссовер

Фото: Dongfeng

Китайская автомобильная марка Dongfeng рассекретила свой новый кроссовер, спроектированный на архитектуре французского альянса PSA.

Новый «паркетник» бренда получил название Yixuan RV. Автомобиль разработан на базе CMP от концерна PSA, которая уже использовалась при создании другой модели Dongfeng – седана Yixuan. Напомним, что «тележка» CMP также лежит в основе моделей DS3 Crossback, Peugeot 208/2008 и Opel Corsa.

Внешний облик кроссовера Yixuan RV оказался выполнен в духе ранее представленного седана. Тем не менее, кроссовер отличается от 4-дверки оригинальной радиаторной решеткой, доходящей до нижней кромки бампера, а также лишился полосы сзади, объединяющей фонари.

Длина кроссовера составляет 4610 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600, а размер колесной базы оказался равен 2680 мм. Фотографий интерьера новинки пока нет.

В моторную гамму нового Dongfeng Yixuan RV войдут 1-литровый турбированный агрегат на 125 лошадиных сил и 1,5-литровый 150-сильный мотор. Связку обоим составит 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «робот». В продажу в КНР новый кроссовер поступит уже в текущем году.