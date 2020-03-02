Dodge Grand Caravan прекратит своё существование

Фото: Dodge

Представители американско-итальянского концерна рассказали том, что завершают выпуск самого популярного минивэна марки Dodge Grand Caravan. Последняя партия сойдёт с конвейера уже в конце весны текущего года.

Отметим, что только в прошлом году было реализовано более 122 тысяч автомобилей этой модели. В актуальной модификации машина выпускается уже 12 лет. И, несмотря на такой «возраст», авто всё равно пользовалось большой популярностью среди американцев в своём сегменте. Однако, в фирме отметили, что спрос на вэны стал постепенно падать, да и сама концепция авто давно неактуальна.

Пока что достоверно неясно, какая модель займёт освободившуюся нишу. Очень вероятно, что у Dodge Grand Caravan так и не будет преемника. Как только минивэны перестанут сходить с конвейера, в модельном ряду бренда останется всего 4 модели.