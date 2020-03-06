Chevrolet намекает на появление электрического Camaro

Фото: Chevrolet

В программе по электрификации транспортных средств корпорации GM появилась новая фотография.

Инсайдеры сразу же решили, что изображение говорит о том, что у Chevrolet Camaro появится новая электрифицированная версия. Однако, не стоит полагать, что с выходом экологичной новинки модель лишится традиционных двигателей внутреннего сгорания. Вероятнее всего электрокар будет предложен лишь в качестве альтернативы привычным машинам.

Напомним, что несколько месяцев назад ходили слухи о том, что фирма и вовсе собирается отказаться от модели Chevrolet Camaro из-за крайне невысокого спроса на машины. Инсайдеры полагали, что производство завершится уже через 3 года. Но в GM это пока не подтверждали.