Chevrolet обновила большой кроссовер Traverse

Фото: Chevrolet

Компания General Motors, владеющая брендом Chevrolet, представила обновленную версию крупного кроссовера Traverse. Автомобиль в рамках рестайлинга обзавелся не только новым дизайном экстерьера, но и расширенным списком опций.

Внешне новый «Траверс» от предшественника можно отличить по зауженным светодиодным фарам головного света и большой решетке радиатора. Кроме того, кроссовер получил переработанные задние фонари на LED-элементах.

В интерьере нового Chevrolet Traverse был установлен новый мультимедийный комплекс и модернизированная приборная панель. Разместиться в салоне кроссовера смогут как шесть, так и 7 человек (схемы: 2+2+2 и 2+3+2 соответственно).

Под капотом нового «Траверс» используют прежний 3,6-литровый «атмосферник» V6, выдающий 314 лошадиных сил мощности. Связку ему составит 9-скоростная автоматическая коробка передач.