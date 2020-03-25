Changan защитит свои авто от коронавируса

Фото: Changan

Китайская компания Changan была сильно обеспокоена темпами развития коронавируса в стране. На основании этого, фирма решила разработать собственный воздушный фильтр для автомобилей, который позволит фильтровать воздух в салоне на 97.7 процентов. В частности, изделие сможет задерживать опасный COVID-19.

Сообщается, что инновационное изобретение получило сертификации CATARC. Новый фильтр получил высокий класс защиты, гарантирует задержание частиц с размером до одной тысячной миллиметра. Функционал позволит продолжать очищать воздух в транспортном средстве даже тогда, когда авто припарковано.

Производитель обещает, что до конца марта все транспортные средства бренда будут оснащены такими антибактериальными фильтрами.