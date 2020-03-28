Фото: Changan

Автомобильный производитель из Поднебесной сообщил о выходе своего нового паркетника, который должен стать бестселлером фирмы.

Так, речь идёт про кроссовер модели Changan Uni-T. Особенностью машины является шикарная светодиодная оптика, выдвижные ручки на передних дверях, а также оригинальный спойлер на багажнике раздвоенной модификации. В продажу кроссовер поступит с двумя вариантами колёсных дисков – на 17 и на 19 дюймов.

Под капотом кроссовера может работать или полуторалитровый мотор, или двухлитровый агрегат. Обе версии сочетаются с передним приводом. Главной изюминкой модели является возможность автономного вождения третьего уровня. А это означать, что машина сможет перенять управление транспортным средством на себя в дорожном потоке, определяя разметку и фиксируя дистанцию между другими участниками движения. Помимо этого, система, работающая на базе искусственного интеллекта, будет предлагать водителю сменить полосу в зависимости от ситуации на дороге и направления движения.

Старт продаж назначен на конец текущего года. Сколько будет стоить кроссовер – пока не сообщается.