Bugatti создала Chiron с двухметровым спойлером

Фото: Bugatti

Представители премиальной компании выпустили новый гиперкар модели Chiron Pur Sport. В продажу поступит всего 16 экземпляров этого автомобиля, а стоить каждый из них будет 3 миллиона 200 тысяч евро.

Сообщается, что автомобиль получил усовершенствованные аэродинамические характеристики. Была более равномерно распределена масса по осям. Под капотом будет работать прежний мотор на полторы тысячи лошадиных сил. С агрегатом сочетается перенастроенная коробка передач.

Внешне новинку отличают от предшественников новые воздухозаборники увеличенной модификации, крупная решётка радиатора, видоизменённые передние крылья, а также выпускные патрубки, созданные на 3D принтере. На конвейер автомобиль поступит уже во второй половине этого года.