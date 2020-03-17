Aurus Senat Cabriolet получил частный заказчик

Фото: Aurus

Сообщается, что в общей сложности было собрано ровно 5 экземпляров премиальных автомобилей отечественного производителя.

Представители торговой марки рассказали, что 3 кабриолета будут использоваться в рамках Парада Победы, а остальные два уже получили СБКТС для того, чтобы иметь возможность передвигаться по дорогам общего пользования. Частный заказчик совсем скоро получит свой новый автомобиль. Однако, его личность пока не уточняется.

Сообщается, что «товарные» версии Aurus Senat Cabriolet окрашены в синий цвет. Стоимость машины стартует от 18 миллионов рублей. Под капотом установлен битурбированный мотор с объёмом в 4.4 литра, который имеет мощность в 598 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней российского производства.