Audi RS6 Avant получил полностью карбоновый кузов

Фото: Audi

Немецкое ателье под названием Mansory славится по всему миру за счёт своих неординарных решений тюнинга автомобилей. На этот раз его специалисты решили доработать модель Audi RS6 Avant.

Новинка получила капот с оригинальными прорезями для вентиляции. В глаза бросаются шикарные диски на 22 дюйма, которые превосходно смотрятся в сочетании с тёмным окрасом кузова и яркими жёлтыми акцентами. Но самой главной особенностью машины является то, что её кузов полностью изготовлен из углепластика.

Под капотом обновлённого автомобиля осталась работать прежняя четырёхлитровая силовая установка. Но она была форсирована вплоть до 730 лошадиных сил, что на 130 лошадей больше, чем в базовой модификации.