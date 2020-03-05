Audi A3 Sportback показали в Германии

Фото: Audi

Состоялась презентация нового немецкого автомобиля.

Машина получила фары матричного типа, массивные воздухозаборники, которые делают её внешний вид более агрессивным, увеличенную радиаторную решётку. В салоне установлена высококлассная система мультимедиа с дисплеем для управления диагональю в 10.1 дюйма. На передней панели также разместится инновационная цифровая приборная доска. Управление многих функций теперь доступно в голосовом режиме.

Представители торговой марки огромное внимание уделили отделки салона. Сообщается, что для этого активно использовались материалы, полученные путём переработки пластиковых бутылок. Таким образом фирма хочет в очередной раз подчеркнуть, что пытается бороться за сохранение окружающей среды.

Под капотом автомобиля работает полуторалитровый мотор с мощностью в 150 лошадиных сил. Альтернативным вариантом являются двухлитровые агрегаты, форсированные до 116 и 150 лошадиных сил. Что касается трансмиссии, то можно выбирать механическую или роботизированную установку на 7 ступеней. Сообщается, что в скором времени в продажу должна поступить и спортивная модификация автомобиля с гибридной установкой мощностью в 310 лошадиных сил.