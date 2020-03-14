Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro заметили в Москве

Фото: Chery-Clubs

Компания Chery готовится к выходу в продажу в России нового кроссовера Tiggo 7 Pro. Накануне в Сети появилась фотография этой модели, сделанная в Москве рядом с российским офисом марки. Снимок опубликовал форум «Chery-Clubs».

Рядом с новым Tiggo 7 Pro можно заметить две другие модели китайского бренда – Tiggo 3 и Tiggo 7, что позволяет сравнить дизайн всех автомобилей. Новинка оснащена более массивной решеткой радиатора, зауженной светодиодной оптикой, блоками воздуховодов со встроенными ПТФ и крупными хром-элементами в нижней части бампера, а также светодиодной полосой, соединяющей задние фонари.

Напомним, что ранее стало известно о плане «Чери» первоначально продавать в России обе модификации Tiggo 7 параллельно.

Стоимость нового Tiggo 7 Pro пока не объявлена, но ожидается, что она окажется чуть дешевле, чем сейчас продают Tiggo 8.

В продажу в России кроссовер поступит в третьем квартале этого года.