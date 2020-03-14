Названы самые дешевые седаны в России

Фото: Lada

Начало 2020 года в России ознаменовалось ростом цен на автомобили. В стремлении компенсировать повышение ставок утилизационного сбора автопроизводители были вынуждены поднять стоимость своих машин в стране.

Ранее в этом месяце редакция Daily-Motor.Ru уже публиковала списки самых доступных иномарок и кроссоверов в РФ. Теперь же эксперты портала «Цена Авто» собрали статистику, назвав самые дешевые варианты в кузове «седан» на российском авторынке в сегменте новых автомобилей.

Лидером в этом ТОП-е по-прежнему остается Lada Granta. За 4-дверку просят от 455 тысяч 900 рублей. На второй строчке расположился собрат этой модели – Datsun on-DO за 506 тысяч рублей. ТОП-3 замкнул французский седан Renault Logan, за стартовую комплектацию которого просят от 596 тысяч рублей.

Четвертая строчка оказалась за Lada Vesta по цене от 629 тысяч 900 рублей, а пятая позиция досталась Ravon Nexia R3 за 639 тысяч 900 рублей.

Далее в списке самых дешевых седанов в России расположились: Ravon R4 (от 659 тысяч рублей), Volkswagen Polo (от 699 тысяч 900 рублей), Hyundai Solaris (от 756 тысяч рублей), Geely Emgrand 7 (от 765 тысяч 990 рублей) и Kia Rio (от 784 тысяч 900 рублей).