Женевского автосалона не будет

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Представители власти Швейцарии ввели официальный запрет на проведение массовых мероприятий. Это связано с распространением эпидемии коронавируса. К сожалению, это коснулось и Женевского автосалона.

Запрет властей будет действовать как минимум в течение 2-х недель. Организаторы автомобильного мероприятия уже провели пресс-конференцию, в рамках которой рассказали, что автосалон не состоится. Все люди, купившие билеты, получат компенсации. А в течение недели будут разобраны все стенды, подготовленные к выставке. Очевидно, что о переносе автосалона не идёт и речи. Что будут делать торговые марки, которые собирались провести на Женевском автосалоне презентации своих новинок – пока неясно. Возможно, они воспользуются опытом коллег, и дебюты пройдут в режиме онлайн