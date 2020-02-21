«Заряженные» автомобили BMW попали под отзыв

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Представители немецкой компании сообщили о том, что запускают на территории Российской Федерации кампанию по отзыву транспортных средств. Речь идёт о седанах модели М5 и купе М8 в подзаряженных версиях.

Сообщается, что всего условиям кампании по отзыву соответствует около двухсот автомобилей, которые продавались на нашем рынке с конца зимы 2019 вплоть до начала 2020 года. Чтобы проверить принадлежность своего транспортного средства к кампании по отзыву, достаточно посетить официальный сайт Росстандарта и ввести там ВИН-код автомобиля. Если ваши опасения подтвердятся, то необходимо будет как можно скорее отправиться в сервисный центр, где будет произведена диагностика и бесплатный ремонт.

Отметим, что причиной для кампании стали вероятные проблемы с коробкой передач. Из-за сдавливания приводов конструкции может произойти расплавление изоляции и, как следствие, короткое замыкание. В этом случае коробка передач автоматически перейдёт в аварийный режим, переключившись на нейтральную позицию.