Williams представил новый гоночный болид FW43

Гоночная команда Williams выложила в интернет официальные фотографии своего нового болида с индексом FW43, за рулем которого в новом сезоне Формулы 1 будут выступать гонщики Джордж Рассел и Николас Латифи.

По словам руководства Williams, новая машина FW43 стала продолжением прошлогодней FW42, в которой инженеры постарались исправить все недостатки предшественницы.

Напомним, что сезон 2019 года некогда легендарный британский коллектив – провалил, заняв последнюю строчку в Кубке конструкторов с 1 набранным очком.