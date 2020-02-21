Volvo обновила седан и универсалы 90-й серии

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В комплектацию новых авто попала шикарная аудиосистема, а в самой линейке теперь есть умеренные гибриды.

Как седан, так и универсалы получили обновлённую модификацию бамперов, новые противотуманки, а также эффектный спойлер. V90 и V90 Cross Country отныне оснащаются великолепной диодной светотехникой. Что касается аудиосистемы, то она получила функцию автоматического шумоподавления, мощный усилитель, а также новый звуковой профиль, который идеально подходит для музыки в стиле джаз.

На центральной консоли появилась беспроводная зарядка для гаджетов, а пассажиры второго ряда могут воспользоваться двумя портами USB-C. Интерьер новых автомобилей стал ещё более привлекательным. В отделке преобладают популярные материалы, включая шерсть и веганскую кожу. А вот технические характеристики остались практически неизменными. Хотя, в линейки появились машины, работающие по принципу мягких гибридов за счёт стартера-генератора на 48 Вольт.