Volkswagen откажется от семейства Passat

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На данный момент с рынка может уйти только американская модификация автомобиля. Но, это не исключает вероятности, что эта же участь постигнет и европейский рынок.

Представители компании Volkswagen сообщили о том, что изначальная стратегия торговой марки для американского рынка предполагала, что автомобили Passat будут выпускать лишь ограниченное время. Так, после того, как модель достигнет конца своего жизненного цикла, вполне вероятно, что преемник будет выпущен, но он будет кардинально отличаться от привычного автомобиля, и точно будет работать без двигателя внутреннего сгорания.

Инсайдеры полагают, что Volkswagen Passat будет заменён на электрокар из ряда ID. А эксперты полагают, что и европейская модификация в скором времени уйдёт с рынка, так как модель считается одним из долгожителей, но, для развития концепции будущего использовать именно этот образец уже невозможно.