Volkswagen Multivan получил тюнинг-версию от ABT

Ателье ABT основательно доработало популярный немецкий вэн Volkswagen T 6.1, который не так давно пережил обновление. Тюнинг-версия автомобиля с дизельным мотором в «топовом» оснащении выросла со 199 до 226 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент прибавил 40 Нм –до 490 Нм.

В списке улучшений версии Multivan от ABT значатся: фирменный стайлинг пакет Aero Package, представляющий собой улучшенный аэродинамический обвес, комплект регулировки клиренса от бренда Bilstein, позволяющий уменьшить дорожный просвет на диапазон от 40 до 70 мм, а также альтернативу для него – собственные пружины от ABT Sportsline.

Кроме того, для покупателей тюнингованного вэна будут доступны черные 19-дюймовые колеса DR или 20-дюймовые матовые диски GR на выбор, а также глянцевые черные колесные диски с алмазной полировкой.

Предзаказ на версию Volkswagen Multivan ABT Sportsline стартует в начале марта этого года.