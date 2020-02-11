Внедорожный пикап «Шерп» показали на патентных изображениях

Фото: FIPS

ООО «Шерп» направило в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) заявление на регистрацию дизайна нового внедорожного пикапа. Накануне патентные изображения этой модели появились в открытой базе ведомства.

Новый внедорожный пикап был анонсирован еще в конце 2018 года. Один такой автомобиль тогда продавался за 6 миллионов 200 тысяч рублей, но спустя некоторое время данная модель исчезла с официального сайта производителя, с тех пор там больше не появляясь. Не исключено, что ООО «Шерп» решил вернуть этот автомобиль в продажу.

Пикап имеет отдельную кабину и заднюю часть со съемным кунгом, отделенную стеклянной перегородкой. Судя по информации, опубликованной в базе «ФИПС», технических изменений с машиной не произойдет.

Вездеход по-прежнему будет комплектоваться дизельным двигателем Kubota на 44,3 лошадиные силы и 5-ступенчатой МКПП. Максимальная скорость внедорожного пикапа составляет 60 километров в час. Максимальная скорость на воде равна 6 км/ч.

Автомобиль оборудован покрышками сверхнизкого давления, позволяющими преодолевать препятствия высотой до 70 см, а также двигаться по любому типа грунта.