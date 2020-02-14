В Женеве дебютирует концепт Hyundai EV Prophecy

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Представители компании Hyundai рассказали о том, что в начале марта будет представлен новый концепт-кар.

Как оказалось, речь идёт про проект EV Prophecy. Местом для презентации был выбран Женевский автосалон. В сети уже был опубликован первый официальный тизер, на котором видна задняя часть автомобиля. Он представляет собой стандартное купе с широкими задними крыльями. В качестве светотехники использовались диоды, а на багажнике располагается спойлер.

Работать концептуальная версия будет за счёт электрифицированной силовой установки. Представители бренда отметили, что определённые внешние черты этого прототипа в скором времени унаследуют серийные новинки.