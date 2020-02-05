В Volkswagen рассказали о новом поколении Polo для России

Представители немецкого автомобильного бренда недавно опубликовали первую информацию по поводу нового поколения Polo, предназначенного для отечественного рынка.
Как оказалось, новинка станет больше, чем актуальная модификация. Помимо этого, модель будет продаваться в кузове лифтбека, хотя ранее такое предложение для россиян было недоступно. За счёт этого объём багажника будет увеличен до 550 литров, тогда как актуальное поколение имеет показатель в 460 литров.
В базовую комплектацию машины будет входить диодная светотехника, а в интерьере появится шикарная система мультимедиа с сенсорным экраном на 6.5 дюйма. За отдельную плату в салоне будет установлен монитор с диагональю в 8.25 дюймов. В качестве платной опции будет доступна виртуальная приборная доска, а также возможность запуска двигателя кнопкой, обогрев руля и кресел.
Под капотом автомобиля будут работать моторы на бензине с отдачей в 90, 110 и 125 лошадиных сил. Цены пока держатся в тайне.