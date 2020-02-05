В Volkswagen рассказали о новом поколении Polo для России

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Представители немецкого автомобильного бренда недавно опубликовали первую информацию по поводу нового поколения Polo, предназначенного для отечественного рынка.

Как оказалось, новинка станет больше, чем актуальная модификация. Помимо этого, модель будет продаваться в кузове лифтбека, хотя ранее такое предложение для россиян было недоступно. За счёт этого объём багажника будет увеличен до 550 литров, тогда как актуальное поколение имеет показатель в 460 литров.

В базовую комплектацию машины будет входить диодная светотехника, а в интерьере появится шикарная система мультимедиа с сенсорным экраном на 6.5 дюйма. За отдельную плату в салоне будет установлен монитор с диагональю в 8.25 дюймов. В качестве платной опции будет доступна виртуальная приборная доска, а также возможность запуска двигателя кнопкой, обогрев руля и кресел.

Под капотом автомобиля будут работать моторы на бензине с отдачей в 90, 110 и 125 лошадиных сил. Цены пока держатся в тайне.