В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

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Стало известно о том, что на отечественном рынке Volkswagen Polo будет продаваться сразу в четырёх комплектациях. Эту информацию подтвердили официальные представители торговой марки.

Главной изюминкой выхода модели является то, что отныне автомобиль будет доступен в кузове лифтбека. Объём багажника был увеличен вплоть до 550 литров, что на 90 литров больше, чем показатели актуальной модификации. Помимо этого, машина получит специальный пакет опций для езды по плохой дороге, что актуально для нашей страны. А дорожный просвет составит 17 сантиметров. Под капотом авто будет работать традиционный ДВС на бензине с мощностью в 90, 110 и 125 лошадиных сил. Сочетаются силовые установки с коробкой роботизированного типа или механической трансмиссией.

В базовой комплектации авто будет иметь подушки безопасности, несколько помощников для водителя, качественную систему мультимедиа с экраном в 6.5 или 8.25 дюймов, а также диодную светотехнику. А вот топовую версию авто будет украшать инновационная приборная панель цифрового типа с диагональю экрана в 10.25 дюймов. Кроме того, будет существенно расширен перечень ассистентов для водителя и появится климат-контроль.