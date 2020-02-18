В Россию везут два китайских пикапа

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Новые автомобили будут продаваться под брендом Great Wall.

Уже до конца текущего года на отечественном рынке появится сразу две новых модели пикапов. Речь идёт про автомобили Wingle 7 и Pao. Первый пикап должен появиться у дилеров в начале лета, а второй – в середине осени.

Пикап Рао появился на рынке Поднебесный всего несколько месяцев назад и работает за счёт бензинового двигателя с мощностью 190 лошадиных сил. Альтернативой является дизельный агрегат на 163 лошадиные силы. Силовые установки комплектуются с «механикой» или коробкой автомат на 8 ступеней.

Напомним, что рамный пикап Great Wall Wingle 7, оснащается круиз-контролем, климат-контролем, системой заднего обзора и шестью подушками безопасности. Автомобиль имеет дорожный просвет в 21 сантиметр, что позволяет преодолевать значительные препятствия. Под капотом могут работать дизельные моторы с мощностью в 143 или 163 лошадиные силы, которые сочетаются с полным приводом и механической коробкой передач на 6 ступеней.

В какой комплектации пикапы попадут в Россию, и сколько они будут стоить, пока не сообщается. Вполне вероятно, что машины будут производить на заводе Haval в Тульской области.