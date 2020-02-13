В Россию привезут новый Opel Corsa

Фото: Opel

В базе Федерального института промышленной собственности (Роспатент) появились патентные изображения ряда элементов кузова новой модели компании Opel. Судя по всему, речь идет о шестом поколении хэтчбека Corsa.

На европейском рынке данная модель продается в базовой комплектации с 1,2-литровым бензиновым 75-сильным двигателем, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП. Кроме него для этого хэтчбека доступен турбомотор аналогичного объема на 100 или 130 «скакунов», работающий в связке с «механикой» или 8-скоростным «автоматом». Имеется в линейке Corsa и 1,5-литровый 102-сильный «дизель».

Фото: FIPS

О том, с какой гаммой двигателей планируется продавать новый Opel Corsa в России, пока неизвестно. Напомним, что ранее российский офис «Опель» анонсировал расширение модельного ряда марки до шести уже в течение 2020 года.

На сегодняшний день в линейку бренда в РФ входят только кроссоверы Grandland X. В скором времени этот список пополнится новым Crossland X, а также фургонами Zafira Life и Vivaro.