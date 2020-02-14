В России стартовали официальные продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

Компания Skoda объявила об официальном старте продаж на российском рынке своего нового компактного кроссовера Karoq. Пока новинка доступна для покупателей исключительно с турбированным 1,4-литровым двигателем на 150 лошадиных сил, 8-скоростным «автоматом» и передним приводом, а также в двух комплектациях: Ambition и Style, стоимость которых составляет 1 миллион 449 тысяч и 1 миллион 673 тысячи рублей соответственно.

В первом варианте исполнения кроссовер «Карок» оснащен 2-зонным «климатом», мультимедийной системой Swing с восемью динамиками, системой курсовой устойчивости, круиз-контролем с ограничителем скорости, задними парктрониками, кожаным рулевым колесом и помощником при подъеме в гору.

В арсенал комплектации Style нового чешского кроссовера вошли дополнительно: мультимедийная система SmartLink, передние сонары, подогрев рулевого колеса. В качестве опции в этой версии доступны: адаптивный круиз-контроль, обогрев задних сидений и лобового стекла, а также несколько помощников в управлении и стояночный дистанционный отопитель.

Ранее редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что продажи базовой комплектации Skoda Karoq (Active) стартуют ближе к концу 2020 года. В ней кроссовер получит: кондиционер, подогрев сидений, мультимедийная система, четыре подушки безопасности, система стабилизации, датчики давления в шинах и многое другое.

В качестве силовой установки для чешского «паркетника» выступит 1,6-литровый бензиновый двигатель на 110 лошадиных сил, работающий как в паре с МКПП, так и с «автоматом».