В России продают «Оку» c пробегом в 800 км

Фото: «Авто.Ру»

На портале «Авто.ру» опубликовано объявление о продаже автомобиля ВАЗ-1111 «Ока», выпущенного в 2006 году. Уникальность этого автомобиля, выделяющего его в сравнении с остальными «Оками», которые можно приобрести на вторичке на сегодняшний, заключается в его пробеге. Суммарно за 14 лет машина проехала всего 853 километра.

Выставленный на продажу экземпляр «Оки» выпустил Серпуховский завод. Приводит в движение малолитражку 33-сильный двигатель объемом 749 куб.см. Связку ему составляет 4-ступенчатая «механика».

Стоимость автомобиля, несмотря на мизерный пробег, оказалась весьма демократичной – всего 215 тысяч рублей.

Напомним, что автомобили ВАЗ-1111 «Ока» выпускались в период с 1987 по 2008 годы. В общей сложности за этот период с конвейера сошло порядка 700 тысяч таких машин.