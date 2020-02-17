В России появились сразу две новинки Cadillac

Фото: Allcarz

Отечественные дилеры начали продажи новых автомобилей Cadillac. Речь идёт про обновлённый кроссовер ХТ5, а также про крупный внедорожник ХТ6.

Длина модели ХТ6 составляет 5 050 миллиметров. В базовое оснащение будут входить боковые подушки безопасности, а также стандартные передние, противоугонная система, климат-контроль, спутниковая навигация, функция мониторинга давления в шинах, люк в крыше и прочее.

Что касается кроссовера, то он будет во многом отличаться от прошлой модификации. В частности, автомобиль оснащён другой радиаторной решёткой, имеет модифицированные нижние воздухозаборники, новые корпуса зеркал, а также необычный спойлер. В базовую комплектацию войдёт усовершенствованная подвеска, а также улучшенная тормозная система.

Оба автомобиля Cadillac продаются с двухлитровыми моторами на бензине с мощностью в 200 лошадиных сил. Агрегаты сочетаются с коробкой автомат на 9 ступеней и системой полного привода. Внедорожник продаётся по цене от 3 миллионов 970 тысяч рублей, тогда как за кроссовер нужно заплатить от 2 миллионов 990 тысяч рублей.