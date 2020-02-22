В России подорожал кроссовер Honda CR-V

Фото: Honda

Согласно информации, опубликованной аналитиками портала «Цена Авто», в феврале в России выросли цены на все комплектации кроссовера Honda CR-V. Японский «паркетник» подорожал на сумму от 23 тысяч до 28 тысяч в зависимости от версии.

Отныне стоимость базовой комплектации Elegance этой модели составляет от 2 миллионов 157 тысяч 900 рублей. В этой комплектации кроссовер оснащен 2-литровым двигателем на 150 лошадиных сил.

Более производительная версия CR-V под названием Lifestyle с 2,3-литровым мотором на 186 «сил» подорожала до 2 миллионов 434 тысяч 900 рублей.

В «топовом» варианте исполнения (Prestige) стоимость кроссовера CR-V в России увеличилась до 2 миллионов 717 тысяч 900 рублей.

Напомним, что в последний раз кроссовер Honda CR-V дорожал в феврале 2019 года. Тогда японский SUV прибавил к стоимости от 25 до 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации.