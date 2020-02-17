В России отзывают более 300 кроссоверов Cadillac

Фото: Cadillac

Компания Cadillac отзывает в России 321 кроссовер XT5. Под сервисную акцию попали автомобили, реализованные в период с 2017 по 2019 годы. Соответствующая информация опубликована на сайте Росстандарта.

Как стало известно Daily-Motor.Ru из сообщения на сайте ведомства, причиной отзыва более 300 кроссоверов американской марки является кронштейн громкоговорителя системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также отдельные элементы крепления кронштейна и громкоговорителя, не соответствующие требованиям к минимальному радиусу скругления.

Уполномоченные представители ООО «ДЖИ ЭМ АВТО» оповестят всех владельцев отозванных автомобилей о необходимости посещения ближайшего дилерского центра, где будет проведена замена кронштейна и крепежа громкоговорителя системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.