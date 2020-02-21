В России отзывают более 1000 Lada Xray Cross

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» отзывает более тысячи автомобилей Lada XRay Cross. Информация о данной сервисной кампании появилась на сайте «Лада.Онлайн».

По данным этого издания, головной офис Lada уже разослал всем своим дилерским центрам предписание на проверку надежности фиксации жгута проводов приборной панели на моделях XRay Cross, отгруженных в период с 18 сентября 2019 года по 6 февраля текущего года.

Проблема, заключающаяся в возможности перетирания жгута проводов валом руля, касается 1 тысячи 154 единиц данной модели.