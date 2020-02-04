В России начались продажи автомобиля Cadillac XT6

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Отечественные дилеры сообщили о том, что уже готовы принимать заказы на новый шикарный кроссовер модели Cadillac XT6.

Как оказалось, премиальная компания решила вывести на рынок России сразу две версии своего паркетника: на 6 и на 7 посадочных мест в салоне. Если сложить сидения третьего ряда, то объём багажника увеличится вплоть до 1 222 литров. Под капотом автомобиля будет работать турбированный силовой агрегат на бензине с мощностью в 200 лошадиных сил и объёмом в 2.0 литра. Он сочетается с трансмиссией автоматического типа на 9 ступеней и системой полного привода.

В стандартную комплектацию будут входить подушки безопасности, как боковые, так и передние, а также специальное противоугонное устройство. Помимо этого, в базовую конфигурацию входит система климат-контроля, спутниковая навигация, люк, а также несколько полезных ассистентов для водителя. За дополнительную плату можно будет приобрести кроссовер с системой салонного ионизатора воздуха.

Ценники на люксовую новинку стартуют от 3 миллионов 870 тысяч рублей.