В России изменились цены на кроссовер Subaru Forester

Фото: Subaru

В конце января этого года Subaru переписала ценник на свой популярный кроссовер в России – модель Forester 2020 года выпуска. Накануне изменению подвергся прайс-лист и на машины 2019 года.

Как сообщает аналитический портал «Цена Авто», японский автопроизводитель изменил ценник на три комплектации «Форестера» 2019 модельного года. Стоимость этих версий прибавила от 10 до 30 тысяч рублей.

Отныне цена Subaru Forester 2019 в базовой комплектации Standard VF продается по цене от 2 миллионов 79 тысяч рублей. В версиях Elegance ES LT и Elegance+ ES LT стоимость «Форестера» теперь составляет 2 миллиона 469 тысяч 900 и 2 миллиона 579 тысяч 900 рублей соответственно.

При этом три другие комплектации этой модели – Comfort VF, Elegance BT и Premium ES FR сохранили свои предыдущие цены. За «топовую» версию Forester 2019 по-прежнему просят 2 миллиона 689 тысяч 900 рублей.