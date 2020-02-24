В России изменились цены на хэтчбек Datsun mi-DO

Фото: Datsun

Компания Datsun переписала ценник на свой хэтчбек mi-DO 2019 и 2020 модельных годов. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», стоимость 5-дверки 2020 года выпуска прибавила от 2 до 19 тысяч рублей, а 2019 года – от 9 до 13 тысяч рублей. При этом некоторые комплектации прошлогодних машин подешевели на сумму от 1 до 4 тысяч рублей.

Отныне цена комплектации Trust хэтчбека mi-DO 2020 модельного года составляет от 557 тысяч рублей. За «топовую» версию Dream II просят от 709 тысяч рублей. За машины 2019 года выпуска в этих же комплектациях просят 551 и 703 тысячи рублей соответственно.

В свою очередь, стоимость базовой комплектации Access осталась без изменений – от 523 тысяч рублей за машины 2019 года и 529 тысяч – за автомобили 2020 года.