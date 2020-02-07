В Нью-Дели дебютировал Kia Seltos X-Line

Фото: драйв

В рамках индийского автосалона был представлен новый кроссовер от Kia модели Seltos X-Line.

Ранее ходили слухи, что южнокорейский производитель планирует существенно изменить технические характеристики данного паркетника. Однако, выставка показала, что на самом деле были внесены лишь стилистические изменения. В частности, передний и задний бамперы были оснащены специальными панелями для дополнительной защиты. Колёсные диски получили затемнённую стилистику, а на крыше автомобиля появились рейлинги оригинальной формы. По бокам располагаются защитные накладки, позволяющие предотвратить повреждение кузова при езде по бездорожью.

С помощью ярко-оранжевых элементов была выделена зона расположения противотуманок. На капоте появилась крупная надпись Seltos. Серийное исполнение данного кроссовера удастся увидеть уже через несколько недель.